Un journaliste britannique érigé en héros après avoir avoué en direct ne rien comprendre au Brexit

«Pour être tout à fait honnête : devant la situation actuelle, je n’ai pas la moindre idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines !», a déclaré de façon très honnête Chris Mason, alors que les présentateurs de l'émission BBC Breakfast interrogeaient le journaliste politique sur le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, à la veille de la conclusion d'un projet d'accord entre Londres et Bruxelles.

Le journaliste de la BBC, qui se tenait devant le palais de Westminster à Londres, où siège le Parlement britannique, a ensuite continué sa tirade, avec un ton toujours aussi franc. «Est-ce que la Première ministre va trouver un accord avec l’Union européenne ? J’en sais rien ! Est-ce qu’elle va faire voter son accord par le Parlement ? J’en sais rien non plus !»

Chris Mason a conclu son intervention surprenante en faisant référence à Monsieur Blobby, un personnage rose à pois jaunes d’une émission de variétés de la BBC, qui court dans tous les sens en criant à tue-tête «Blobby». «Vous feriez mieux d’interroger Monsieur Blobby pour avoir une analyse parce que franchement, je pense qu’elle vaudrait autant que la mienne !» La présentatrice de BBC Breakfast a alors tenté de rassurer le journaliste : «Oh, ne vous dépréciez pas comme ça !», a-t-elle essayé de le consoler, avant que le journaliste n'éclate de rire.

La séquence a été relayée sur le compte Twitter de la BBC. Elle a été chaleureusement accueillie par les internautes, ces derniers saluant la franchise du journaliste. «J’adore Chris Mason. Et il fait une remarque politique importante : personne ne comprend. Ni au 10, Downing Street, ni ailleurs. Parfois, on ne peut pas prédire l’avenir : il y a trop de variables», a notamment réagi Fraser Nelson, directeur du magazine britannique The Spectator et éditorialiste pour le quotidien The Telegraph.

Love Chris Mason. And he makes an important political point: no one has a clue. Not in No10, not outside it. Sometimes you can't predict the future: there are too many variables. https://t.co/4311lYT5s2

