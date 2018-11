Thanksgiving : les dindes graciées par Donald Trump passent la nuit dans un hôtel de luxe

Les deux heureuses élues, Peas et Carrots, ont non seulement eu la vie sauve, mais elles ont eu droit à un traitement VIP.

La nuit précédent la cérémonie de grâce, du lundi 19 novembre au mardi 20 novembre, elles ont ainsi pu profiter d'un séjour dans un hôtel de luxe de Washington.

Elles étaient attendues ce mardi à la Maison Blanche, où le président américain Donald Trump devait grâcier officiellement l'une des deux dindes. L'autre aura toutefois la vie sauve.

