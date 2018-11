Une termitière de la taille de la Grande-Bretagne découverte au Brésil

Les scientifiques qui sont à l'origine de cette trouvaille hors du commun ont publié leurs résultats, le 19 novembre dernier, dans la revue Current Biology.

Il y expliquent notamment que la construction de cette fantastique termitière remonte à l'époque des pyramides de l'Égypte ancienne, soit il y a près de 4.000 ans, et que celle-ci est même toujours en cours.

Cette termitière consiste en un vaste réseau de cônes qui ont tous pour architecte les termites Syntermes dirus.

Termites have been building hundreds of millions of huge mounds for 4,000 years. Now scientists know why https://t.co/FIdclcrLN4 pic.twitter.com/EMuG7jZ1bP

