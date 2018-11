Vidéo : des bouchons monstrueux aux Etats-Unis pour Thanksgiving

Les routes qui relient les terminaux de l'aéroport de Los Angeles à la ville étaient complètement saturées.

Et l'on constate au premier coup d'oeil que les Américains sont massivement partis rejoindre leurs familles pour ce qui représente la fête la plus importante outre-Atlantique après Noël.

Dans les deux sens, c'est un cortège sans fin de véhicules avançant pare-choc contre pare-choc. La chaîne ABC 7 entendait, en montrant ces images, alerter ceux qui n'avaient pas encore pris la route afin qu'ils envisagent des trajets alternatifs.

A défaut d'arranger la situation, la vidéo aura en tout cas permis à la chaîne de faire le buzz : elle avait déja été visionnée plus de 17 millions de fois ce jeudi.

De nombreux internautes ont filmé et posté d'autres vidéos des bouchons. Une manière comme une autre de passer le temps lorsqu'on est bloqué dans sa voiture.

Slow crawl getting into #LAX on the eve of #Thanksgiving #trafic pic.twitter.com/s2RsTop5sL

— Jeff Nguyen (@jeffnguyen) 22 novembre 2018