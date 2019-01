Une photo de chevaux morts à cause de la sécheresse choque l’Australie

Quarante chevaux sauvages ont été retrouvés morts à proximité d'un point d’eau asséché en Australie centrale. Une conséquence de l'extrême chaleur qui sévit actuellement dans le pays.

Les images, choquantes, montrent les animaux découverts par une équipe de gardes forestiers de Ltyentye Arpurte, près de la communauté isolée de Santa Teresa, la semaine dernière.

The region has had record run of 12 days exceeding 42C.



