Venezuela : «Le combat pour la liberté a commencé !», écrit Donald Trump

Le président américain Donald Trump a salué mercredi la mobilisation de milliers d'opposants vénézuéliens pour convaincre l'armée de tourner le dos au président Nicolas Maduro, y voyant «un combat pour la liberté».

«Grandes manifestations à travers le Venezuela aujourd'hui contre Maduro. Le combat pour la liberté a commencé !», a tweeté le président des Etats-Unis.

....Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 janvier 2019