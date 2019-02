Miami : un tunnel souterrain menant à une banque découvert par hasard

A Miami (Floride), la police a découvert sous un nid-de-poule, un tunnel souterrain menant à une banque, mercredi 30 janvier.

C'est un riverain qui a prévenu les services de voirie, qui ont eux-mêmes alerté les autorités, rapporte le Miami Herald.

Creusé quelques centimètres seulement en dessous du bitume, le tunnel pointait vers une succursale de la Chase Bank, dans le quartier résidentiel de Pembroke Pines. Il faisait 45 mètres de longueur et 60 à 90 cm de diamètre.

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO

— FBI Miami (@FBIMiamiFL) 30 janvier 2019