Thaïlande : une princesse défie la junte militaire et se présente au poste de premier ministre

La soeur aînée du roi thaïlandais, Maha Vajiralongkorn, a bousculé l'échiquier politique du pays d'Asie. Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi a en effet annoncé sa candidature au poste de Premier ministre lors du scrutin législatif du 24 mars prochain.

Il s'agit de la première fois qu'un membre de la famille royale brigue un tel poste, dans l'histoire du pouvoir national.

La princesse se présentera sous les couleurs du parti Thai Raksa Chart contre le chef de la junte militaire, Prayut Chan-o-cha, l'auteur du coup d'Etat de 2006.

Une proche du clan Shinawatra

Le parti Thai Raksa Chart est proche des deux anciens leaders, bêtes noires de la junte militaire. Thaksin Shinawatra, au pouvoir jusqu'en 2006, avait été évincé par les militaires. Sa soeur, Yingluck Shinawatra, avait quant à elle été renversée en 2014 par les généraux, actuellement à la tête d'un pays en crise.

«La princesse Ubolratana a été vue ces derniers mois en compagnie de Thaksin (outre-Manche) où l’ex-premier ministre possède une résidence», affirme ce vendredi l’expert de la politique thaïlandaise Shawn Crispin, sur le site du média Asia Times. En 2018, la princesse avait aussi été aperçue en compagnie de Thaksin et de sa soeur, Yingluck, lors d'une rencontre de la coupe du Monde à Moscou. En cas d'élection, elle pourrait réintroduire ces figures du pouvoir dans la vie politique thaïlandaise.

Une «séisme politique»

La princesse est la sœur du roi Vajiralongkorn et l’aînée des enfants du défunt roi Bhumibol Adulyadej. Elle a abandonné son titre royal officiel lorsqu'elle a épousé en 1972 Peter Ladd Jensen, citoyen américain et étudiant au Massachusetts Institute of Technology. Mais elle est toujours considérée comme faisant partie de la famille royale. «J'ai abandonné mes titres royaux et vécu comme une roturière», a déclaré Ubolratana, 67 ans, dans un message publié sur Instagram. «J’ai accepté la nomination du parti Thai Raksa Chart pour le poste de Premier ministre pour qu’il fasse valoir mes droits et ma liberté sans aucun privilège au-dessus des autres citoyens thaïlandais en vertu de la constitution.»

Pour Thitinan Pongsudhirak, directeur de l’Institut de sécurité et d’études internationales de l’Université de Chulalongkorn, interrogé par le Guardian, il s'agit d'un véritable «séisme politique». Avant l’entrée dans la course d’Ubolratana, l’élection était perçue comme une bataille entre les populistes de Thaksin et leurs alliés contre l’establishment royaliste et militaire. «C'est la principale candidate aux élections maintenant», a ajouté Thitinan au sujet de la pincesse qui vient de rebattre les cartes.

«Elle représente une menace certaine pour Prayut car elle détient beaucoup plus de légitimité pour les Thaïlandais qu'un leader du coup d'Etat», a estimé Paul Chambers, conférencier au collège d’études asiatiques de l’Université de Naresuan.