Canada : une entreprise de vodka se fait voler 30.000 litres d'eau d'Iceberg

Un casse peu commun a eu lieu dans les locaux d'une entreprise produisant de la vodka, à Terre-Neuve, au Canada. En effet, des milliers de litres d'eau extraite d'Icebergs ont été dérobés dans l'un des reservoirs de l'entrepôt de Port Union.

Pas moins de 30.000 litres de la précieuse eau ont été volés, une quantité suffisante pour produire environ 150.000 bouteilles de vodka de la marque Iceberg ou pour remplir un camion-citerne. «Qui voudrait cela et pourquoi faire ? Nous nous grattons la tête, je dois dire», a indiqué, perplexe, le PDG de l'entreprise, David Meyers, depuis son bureau de Toronto.

La quantité d'eau dérobée équivaut à une somme comprise entre 9.000 et 12.000 dollars (environ 10.000 euros). En effet, cette ressource rare et chère est recherchée pour sa pureté.

Sa récolte est une «entreprise dangereuse et coûteuse», a précisé le chef d'entreprise. «Pensez à une vendange pour faire du vin, vous n’avez qu’une seule occasion par an. C’est la même chose avec les icebergs», a déclaré David Meyers.

Chaque année, un équipage traque les icebergs de la taille idéale au large des côtes de Terre-Neuve, en bateau. Il n’y a qu’un court créneau à la fin du printemps pour la récolte des glaciers.

Dans cette mésaventure, le dirigeant s'est néanmoins chanceux d’avoir été volé en hiver plutôt qu'en automne. Une partie des pertes pourra donc être compensée par la récolte de cette année. Toutefois, il a affirmé que la société attendait de l'enquête qu'elle apporte des réponses pour que des vols de ce type ne se reproduisent plus.

Ce qui est certain, c'est que les auteurs du vol connaissaient les locaux de l'entreprise et l'endroit où était stockée l'eau et qu'ils avaient accès aux bâtiments. «Je n'avais même jamais envisagé la possibilité que quelqu'un vole notre eau... Je suppose que nous vivons dans un monde intéressant», a déploré le PDG.