Donald Trump «obèse» mais en bonne santé, selon les médecins

Donald Trump a pris du poids depuis son dernier examen médical, mais reste en «très bonne santé» selon son médecin officiel, Sean Conley.

Le président américain pesait 110 kg (243 lb) lors de l'examen de la semaine dernière, contre 108 kg (239 lb) au début de l'année 2018.

Donald Trump recevrait ainsi une dose plus élevée de son médicament, le Rosuvastatin, pour abaisser son taux de cholestérol, a précisé sa note de service, qui précise que la posologie a été augmentée de 10 à 40 mg.

D'autres médecins ont noté que son indice de masse corporelle (IMC) est passé à plus de 30, ce qui est considéré comme cliniquement obèse.

«Ma conviction est que le président reste en très bonne santé», a déclaré le Dr Conley dans une brève déclaration publiée par la Maison Blanche, après avoir examiné l'homme âgé de 72 ans.

Un président amateur de malbouffe

Le président américain, qui souffre d'une forme commune de maladie cardiaque, avait déjà été invité à perdre au moins 4 kg.

Donald Trump est friand de fast-food et de sodas, et a longtemps fait face à des questions sur sa santé. Mais il ne boit pas d'alcool et dit qu'il ne l'a jamais fait, et est également non-fumeur.

L'année dernière, le Dr Ronny Jackson a déclaré que le président possédait «des gènes incroyables» et qu'il n'était pas préoccupant qu'il ne dorme que quatre ou cinq heures par nuit, car «c'était sa nature».

Le Dr Conley a quant à lui déclaré qu’il n’avait constaté aucun problème de santé important au cours de la visite annuelle.

«Il n'y a eu aucune découverte significative ou modification à signaler sur son examen physique, y compris les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les dents / gencives, le coeur, les poumons, la peau, les systèmes gastro-intestinal et neurologique», a souligné le rapport médical.