Chicago : une fusillade fait 5 morts et plusieurs blessés

Un homme a été abattu après avoir ouvert le feu sur la foule, vendredi après-midi, dans une banlieue de Chicago. Cinq personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances du drame.

L'individu, âgé de 45 ans, a tiré dans un bâtiment d'une zone industrielle de la banlieue de Chicago, plus précisément à Aurora (Illinois).

«A cet instant, nous avons confirmé la mort de cinq personnes», a indiqué la cheffe de police d'Aurora. Elle a également précisé que cinq policiers avaient été blessés par balle, sans néanmoins préciser s'ils faisaient ou non partie des victimes.

Le tireur a quant à lui été identifié : il s'agit de Gary Martin, un homme de 45 ans. Selon une source proche du dossier, il semblerait qu'il était «employé dans l'entreprise» dans laquelle il a ouvert le feu.

Quelques minutes après le drame, le président américain Donald Trump a salué sur Twitter «le formidable travail» des forces l'ordre. «Nos sincères condoléances à toutes les victimes et à leurs familles. L'Amérique est avec vous !»

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2019