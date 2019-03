Londres : trois engins explosifs retrouvés à Heathrow, London City et à la gare de Waterloo

Une enquête a été confiée à la police antiterroriste après la découverte de trois engins explosifs, mardi après-midi, à proximité des aéroports d'Heathrow et de London City, ainsi qu'à la gare de Waterloo.

Les trois lieux ont été évacués après la découverte «de petits engins explosifs improvisés» contenus dans des enveloppes postales de format A4, a annoncé la police.

Selon les forces de l'ordre, seule une enveloppe a été ouverte dans les locaux de The Compas Center, en face de l'aéroport d'Heathrow, vers 10 heures (heure locale). Le second colis a ensuite été signalé à la police, vers 11h40 dans la gare de Waterloo dans le centre de Londres. Et le dernier dispositif a été trouvé quelques minutes plus tard dans l'enceinte de l'aéroport de London-city.

«Personne n'a été blessée» selon la police et «les paquets ont été neutralisés». Un responsable de l'unité antiterroriste a précisé que l'enquête se dirigeait vers des actes commis en série.