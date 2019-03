Les deux alpinistes disparus sur le Nanga Pargat sont morts

C'est l'épilogue que redoutaient leurs proches. Les corps de deux alpinistes, un Britannique et un Italien disparus depuis près de deux semaines lors de l'ascension du Nanga Pargat, sommet emblématique du nord du Pakistan, ont été découverts et déclarés morts, a-t-on appris samedi.

Daniele Nardi, 42 ans, et Tom Ballard, 30 ans, n'avaient plus donné de nouvelles depuis le 24 février, alors qu'ils s'étaient engagés sur une voie encore jamais conquise du neuvième plus haut sommet du monde (8.125 mètres), surnommé «la montagne tueuse».

Les recherches entreprises pour retrouver les deux alpinistes «sont officiellement terminées», a tweeté l'ambassadeur italien Stefano Pontecorvo, précisant que leurs corps ont été identifiés grâce à des photos aériennes. «L'équipe de recherche a confirmé que les silhouettes repérées à environ 5.900 mètres sont celles de Daniele et Tom», a-t-il ajouté.

Foto made with a telescope by ⁦@AlexTxikon⁩ and his team on the #NangaParbat. @NardiDaniele is on the center left (orange vest) Tom Ballard at the center (blu vest) and their tent is visible next to Tom. Foto property of ⁦@AlexTxikon⁩. pic.twitter.com/TvOSYwbS2L

— Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) 9 mars 2019