Attentat de Christchurch : les réactions

Après la mort d'au moins 49 personnes lors d'attaques terroristes dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, de nombreuses personnalités ont partagé leur émotion sur les réseaux sociaux.

Parmi les célébrités néo-zélandaises, la star des All Blacks Sonny Bill Williams a immédiatement rendu hommage aux victimes sur son compte Twitter, affirmant qu'il n'avait «pas les mots» pour exprimer ce qu'il ressentait. «Inch'allah à tous ceux qui ont été tués [...] Vous êtes tous au Paradis», a-t-il déclaré, en larmes.

My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families pic.twitter.com/7PX9wc56b8 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) 15 mars 2019

Jacinda Ardern, la Première ministre néo-zélandaise a encouragé les habitants de Christchurch à «rester à l'intérieur et suivre les instructions de la police».

The person who has committed this violent act has no place here. To those in Christchurch; I encourage you to stay inside and follow the instructions of @nzpolice. The Police Commissioner will be making a public statement at 5pm. I will update everyone again later this evening. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) 15 mars 2019

L'acteur néo-zélandais Russell Crowe a confié avoir «le coeur brisé pour toutes les familles impliquées».

40 dead in NZ.



Senseless, pointless, cruel deaths.



My heart breaks for all the families involved, and for the beautiful people of New Zealand to whose hearts this pain will attach, for a long time.



Kia Kaha. — Russell Crowe (@russellcrowe) 15 mars 2019

Emmanuel Macron a également adressé ses pensées pour les victimes, en affirmant que «la France se dresse contre toute forme d'extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde». La Maison Blanche a dénoncé «un acte de haine» et le pape, «très attristé», a dit sa solidarité avec les musulmans.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 mars 2019

Toutes nos pensées pour les victimes des crimes odieux contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour leurs proches. La France se dresse contre toute forme d’extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 mars 2019

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a exprimé sa «solidarité avec le peuple néo-zélandais endeuillé par l'odieuse attaque terroriste de Christchurch», appelant les préfets en France à «la plus grande vigileance» et leur demandant de «renforcer la surveillance des lieux de culte».

Solidarité avec le peuple néo-zélandais endeuillé par l’odieuse attaque terroriste de #Christchurch.



Mes premières pensées vont aux proches et aux familles des victimes dont nous partageons l’émotion et la tristesse.



Soutien à la @nzpolice engagée contre la haine et la barbarie. — Christophe Castaner (@CCastaner) 15 mars 2019

Sur Twitter, la présidente du RN Marine Le Pen a quant à elle qualifié les attentats terroristes de «pires actes de lâcheté imaginables»

Les attentants terroristes sont les pires actes de lâcheté imaginables.





Ils doivent être impitoyablement réprimés où qu’ils se produisent et quelle que soit leur sordide motivation, et toutes les victimes et leurs familles unanimement soutenues et défendues. MLP #Christchurch — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 15 mars 2019

Le cœur serré et l'effroi complet devant l'assassinat de pauvres gens en prière. La haine des musulmans est aussi un poison mortel dans nos sociétés. #Christchurch #NouvelleZelande — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 15 mars 2019

On behalf of my country, I offer my condolences to the Islamic world and the people of New Zealand, who have been targeted by this deplorable act - the latest example of rising racism and Islamophobia. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 mars 2019

On behalf of the UK, my deepest condolences to the people of New Zealand after the horrifying terrorist attack in Christchurch. My thoughts are with all of those affected by this sickening act of violence. — Theresa May (@theresa_may) 15 mars 2019

Après l’attentat dans deux mosquées de #Christchurch, c’est avec le coeur lourd que j’adresse mes pensées les plus fraternelles et solidaires à la Nouvelle-Zélande et aux familles des victimes qui vivent aujourd’hui l’indicible. — François Hollande (@fhollande) 15 mars 2019

Mes pensées les plus émues pr les victimes des attaques terroristes contre les mosquées de #Christchurch en #NouvelleZélande. Notre combat contre la radicalisation & l'extrémisme violent ne doit pas connaître de frontières, il est universel. Mes condoléances aux familles touchées — Rachida Dati ن (@datirachida) 15 mars 2019

Au nom des Parisiennes et des Parisiens, et de l’ensemble des élus de Paris, j’adresse mes condoléances au peuple néo-zélandais, aux habitants de #Christchurch et à la communauté musulmane. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 mars 2019

C'est donc au nom de la théorie du grand remplacement que le terroriste d'extrême droite et islamophobe a tué 49 personnes. Le massacre d'innocents, voilà où mène la haine de ceux qui colportent en France comme en Nouvelle Zélande cette idéologie odieuse. #christchurch — Benoît Hamon (@benoithamon) 15 mars 2019

...I also pay tribute to the emergency services and volunteers who are providing support to those who have been injured.





At this tragic time, my thoughts and prayers are with all New Zealanders.





Elizabeth R. (2/2)https://t.co/65pL375hFC — The Royal Family (@RoyalFamily) 15 mars 2019