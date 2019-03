Attentat à Christchurch : Facebook dit avoir supprimé 1,5 million de vidéos de l'attaque

Comme une trainée de poudre. Facebook a annoncé, dimanche 17 mars, avoir procédé à la suppression de près d'1,5 million de vidéos des attentats visant deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch, ayant fait 50 morts.

Et 1,2 million de ces vidéos ont été bloquées dès le téléchargement, a expliqué dans un message Twitter le réseau social américain.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload...

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 mars 2019