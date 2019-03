Facebook, Instagram et WhatsApp touchés par une panne mondiale

De nombreux utilisateurs ont rencontré, ce mercredi 13 mars en fin de journée, des difficultés à se connecter à Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp.

Messages d’erreurs, contenus qui ne chargent pas ou encore impossibilité d’envoyer des messages : les dysfonctionnements constatés sur ces réseaux sociaux, qui appartiennent tous à Facebook, sont nombreux.

Cette panne touche de nombreux pays, dont la France. Le site Downdetector recense des milliers de rapports de bugs.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) 13 mars 2019