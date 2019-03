Ethiopie: les données des boîtes noires montrent des «similarités claires» avec le crash de Lion Air

Les données des boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé le 10 mars à l'est d'Addis Abeba, faisant 157 morts, ont mis en évidence des «similarités claires» avec le crash en octobre d'un appareil du même type appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air, a annoncé dimanche la ministre éthiopienne des Transports.

Des centaines de personnes ont rendu hommage le même jour aux victimes éthiopiennes du crash lors d'une cérémonie en la cathédrale d'Addis Abeba. Dix-sept cercueils recouverts du drapeau éthiopien ont été transportés à travers les rues de la capitale, suscitant une vive émotion des proches.

L'accident en Ethiopie est de fait le second en moins de cinq mois pour le Boeing 737 MAX 8, désormais cloué au sol dans de très nombreux pays, dont les Etats-Unis, sur fond d'interrogations sur les causes de cette catastrophe.

«Lors de l'enquête sur l'enregistreur des paramètres (FDR - Flight data recorder), des similarités claires ont été notées entre le vol 302 d'Ethiopian Airlines et le vol 610 de Lion Air», a déclaré la ministre Dagmawit Moges au cours d'une conférence de presse. Ces parallèles doivent «faire l'object d'une étude plus approfondie».

La ministre a également précisé que le rapport préliminaire sur les causes du crash en Ethiopie seraient publiées dans 30 jours.

Les boîtes noires retrouvées sur le lieu du crash - le FDR ainsi que l'enregistreur des discussions dans le cockpit - avaient été envoyées en France pour analyse. Dimanche, le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) français a annoncé que «les données contenues (dans les boîtes noires) avaient été téléchargées avec succès» et «remises à l'équipe d'enquête éthiopienne».

Eviter un décrochage



Depuis le crash du 10 mars, de nombreux experts et responsables ont évoqué des similarités entre l'accident d'Ethiopian Airlines et celui de l'avion de la compagnie indonésienne Lion Air, qui s'était abîmé en mer en octobre au large de l'Indonésie (189 morts)

Comme dans le cas de Lion Air, la chute du Boeing d'Ethiopian Airlines a eu lieu peu de temps après le décollage. Les deux appareils ont connu des montées et des descentes irrégulières juste après avoir décollé. Selon le ministre canadien des Transports, Marc Garneau, des «experts ont comparé le profil (du vol Ethiopian Airlines) avec le profil de Lion Air» et «il y a des parallèles» dans leurs trajectoires et leurs «variations».