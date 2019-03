Le suspect a finalement été localisé à quelques encablures du littoral, coincé dans une vasière, près de l'île de Saibai. Les autorités sont ainsi venues le cueillir, avant de le placer en détention. «Quiconque croit pouvoir entrer ou sortir d’Australie par cette région sans être repéré devrait y réfléchir à deux fois», a averti la police aux frontières.

We caught a man wanted on drug charges and allegedly armed with a crossbow attempting to flee northeast Australia by Jet Ski Thanks to our joint operation with @AusFedPolice and @QPSmedia we prevented the man from jetting away. For more visit https://t.co/m4PfJ4b0Xe pic.twitter.com/eF4cqPAhvU

— ABF (@AusBorderForce) 27 mars 2019