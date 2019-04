Des chercheurs du MIT déplacent des blocs de 25 tonnes à la main

Pour tenter de comprendre comment certaines cultures anciennes, notamment au Pérou ou en Chine, parvenaient à déplacer des blocs de pierre pouvant peser plusieurs centaines de tonnes, des chercheurs du MIT ont décidé de mener une expérience.

Ils ont ainsi publié une vidéo sur laquelle deux hommes déplacent et font pivoter des blocs de pierre de 25 tonnes avec une facilité déconcertante.

Selon eux, les hommes appartenant aux cultures anciennes ont été capables d'une telle prouesse grâce à une grande maîtrise de la gravité, de l'équilibre et de l'effet de levier.

Brandon Clifford, le co-fondateur de Matter Design, a collaboré avec CEMEX, une société spécialisée dans la construction pour concevoir des monolithes de formes très précises, composés de bétons de densités différentes et pouvant être déplacés aisément grâce à leur esthétique adaptée aux mains des hommes. Ces blocs peuvent s'assembler entre eux, afin de former des structures plus grandes.

Un procédé inédit que Matter Design a qualifié de «synthèse entre l'art et la science».