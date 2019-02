Des chercheurs israéliens promettent un remède contre le cancer dans l’année

Des chercheurs israéliens ont affirmé mercredi être en capacité de lancer d’ici à un an un traitement capable de guérir toutes les formes de cancer.

Les scientifiques de l’entreprise israélienne AEBi (Accelerated Evolution Biotechnologies) ont mis au point un traitement prometteur, le MuTaTo (multiobjective Toxin), capable de tuer les cellules cancéreuses en quelques semaines.

Pas d'effets secondaires

Concrètement, ce traitement utilise des peptides, qui ciblent les tumeurs et agissent comme une pieuvre en les enveloppant. Ces médicaments sont en outre capables de s’attaquer à toutes les formes de cancer et d’atteindre des zones trop petites pour les autres traitements.

Les chercheurs assurent par ailleurs que le MuTaTo est efficace en seulement quelques semaines et n’occasionne pas d'effets secondaires, contrairement aux traitements actuels comme la chimiothérapie. Son coût sera également moins élevé.

L’entreprise dit avoir obtenu des résultats satisfaisants aux tests effectués sur des souris.

Comme l’explique le Daily Mail, plusieurs médecins ont émis des réserves. Le docteur Leonard Lichtenfeld, membre de l’American Cancer Society, souligne ainsi que l’efficacité du traitement sur les personnes atteintes de cancer «est loin d’être prouvée».

Et de poursuivre : «l’écart entre une expérience réussie en laboratoire sur des souris et son application aux patients est un long et périlleux voyage, semé d’obstacles imprévus».