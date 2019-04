Nigeria : deux tués, dont un Britannique, dans une attaque armée

Deux personnes, dont un Britannique travaillant dans l'humanitaire, ont été tués et quatre touristes enlevés par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria, a annoncé dimanche la police.

Les assaillants ont attaqué vendredi soir le Kajuru Castle Resort, situé dans une zone montagneuse à 60 km au sud-est de la ville de Kaduna, a indiqué à la presse le porte-parole de l'Etat de Kaduna, Yakubu Sabo.

Le Britannique «a été abattu depuis une colline par les ravisseurs qui ont essayé d'entrer dans le château mais ont échoué», a-t-il précisé.

«Ils ont enlevé cinq Nigérians, mais une personne s'est échappée», a-t-il ajouté.

Une Nigériane, qui accompagnait le Britannique, a été tuée par les assaillants.

Un groupe de 13 touristes venait d'arriver vendredi de Lagos, la capitale économique du pays, a précisé le porte-parole de la police.

A Kaduna et dans l'ensemble de la région du nord-ouest, les enlèvements contre rançon sont devenus une menace croissante, de même que la route vers la capitale, Abuja, où les attaques armées se sont multipliées.

Les enlèvements crapuleux se sont «exportés» dans la région depuis le sud pétrolifère du Nigeria, où les riches locaux et les travailleurs expatriés sont souvent enlevés. Des bandes criminelles du Nord composées d'anciens voleurs de bétail se sont reconvertis dans le kidnapping, à la suite d'opérations militaires contre le vol de bétail.

Kajuru est également l'un des points de confrontation meurtrière entre les éleveurs et les agriculteurs, qui se disputent les ressources foncières de plus en plus limitées du pays le plus peuplé d'Afrique.

Les touristes sont cependant rarement touchés par ces violences entre éleveurs et fermiers, et la station touristique du château de Kajuru attire de nombreux visiteurs étrangers et locaux.