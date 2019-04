«Noooon, ne pars pas» ... Des trottinettes Lime piratées parlent aux utilisateurs

Des utilisateurs australiens de trottinettes Lime, que l’on trouve également dans les rues de Paris, ont eu la surprise d’entendre leur moyen de transport s’adresser à eux, dans des termes parfois… dérangeants.

«Noooon, ne pars pas», s’exclame ainsi l’un d’elle, dans une vidéo partagée mardi par le compte Twitter du média 7News Brisbane. «Ne me prends pas, je n’aime pas être chevauchée», indique une autre. De quoi surprendre les utilisateurs, qui ont à leur tour posté des vidéos des trottinettes parlantes.

Brisbane: Lime Scooter users are reporting bizarre voice messages when connecting and disconnecting from rides. Video: Josh Clarke. https://t.co/OyAjjYtcq8 #7NEWS pic.twitter.com/IQ66yrF4tr

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) 22 avril 2019