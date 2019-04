Vidéo : il trouve le rasoir électrique de sa mère et fait un carnage

Teddy est ce que l'on appelle une sacrée fripouille du genre à commettre les pires bêtises. Alors, quand récemment il a mis la main sur le rasoir électrique de sa maman, ce petit Américain n'a rien trouvé de mieux que d'en faire usage avec toute la maladresse qui sied aux enfants de son âge.

Il a commencé par se tondre partiellement le crâne avant d'en faire de même avec sa petite soeur Eloise et son petit frère Freddy. Le résultat est terrible surtout pour la petite fille dont les tresses ont été conservées mais dont le reste de la tête en ressort massacré.

Y’all, my nephew found the electric shaver and went wild pic.twitter.com/qdPbwYzs10

— Ian Hagadorn (@itsiannn) April 13, 2019