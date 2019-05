Un Boeing 737 en provenance de Guantanamo finit dans un fleuve en Floride

Un Boeing 737 en provenance de la base militaire de Guantanamo a raté vnedredi soir son atterrissage sur la base militaire de Jacksonville (Floride) et finit sa route... dans un fleuve.

Fort heureusement, l'eau était peu profonde et les 136 passagers ainsi que les 7 membres d'équipage ont pu être évacués de l'appareil par les secours. La police de Jacksonville rapporte sur son compte Twitter que 21 personnes souffrant de blessures mineures ont été conduites à l'hôpital. D'autres ont été soignées directement sur la base militaire de Jacksonville.

21 adults transported to local hospitals by @JFRDJAX. All listed in good condition, no critical injuries. Over 80 @JFRDJAX members responded. AMAZING response and work @JFRD! #Teamwork https://t.co/WKdlygail4

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019