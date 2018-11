Etats-Unis : un véhicule de l'armée américaine atterrit directement dans leur jardin

Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête, mais c’est tout comme... Un 4x4 militaire a en effet été parachuté directement dans leur jardin.

Des habitants d’un quartier de Johnsonville, en Caroline du Nord, ont récemment eu une surprise de taille, après avoir entendu un énorme «boom». Et pour cause, un Humvee, véhicule de l’armée américaine de plus de deux tonnes, venait d’atterrir dans un jardin, non loin des habitations.

Lors d’un exercice, un avion militaire de transport avait en effet parachuté le mastodonte avec un peu d'avance.

L’imposant véhicule est donc tombé à une dizaine de kilomètres de son point de chute prévu. Par miracle, alors que les enfants ont l’habitude de jouer à cet endroit, aucune personne n’a été blessée.

Les représentants de l’armée américaine se sont bien sûr platement excusés, soulignant qu’une enquête allait être menée.