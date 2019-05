Les chaussettes à l'effigie de Donald Trump font le buzz

Certains dénonceraient une odieuse faute de goût quand d'autres salueraient au contraire une authentique prise de risque. Les chaussettes en hommage au président Trump portées par Billy Nungesser, lieutenant-gouverneur de Louisiane, divisent...

Un dessin - à l'esthétisme effectivement contestable - montrant le chef de l'Etat américain sourire apparait en gros sur le tissu. Mais ce n'est pas tout. Car la vraie particularité des chaussettes de Nungesser, c'est sa mèche de fils synthétiques jaunes censés représenter la désormais célèbre coupe de cheveux de Donald Trump volant au vent. Tout simplement hideux selon de nombreux éditorialistes locaux.

.@realDonaldTrump is greeted by Lieutenant Governor Billy Nungesser who was wearing "Trump Socks" as he arrives at the Chennault International Airport Lake Charles, LA. pic.twitter.com/DCTGtnz1VO

— Doug Mills (@dougmillsnyt) May 14, 2019