Californie : au moins trois morts dans une fusillade lors d'un festival, l'auteur présumé a été abattu

Au moins trois personnes sont mortes dimanche et de nombreuses autres ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy, en Californie, au sud de San Francisco, ont rapporté des médias américains. L'auteur présumé a été abattu, a affirmé la police.

«Des policiers étaient dans les parages et ont repéré en moins d'une minute le suspect qui a été visé et tué», a déclaré à la presse le chef de la police locale, selon lequel des recherches restaient en cours pour retrouver un éventuel complice.

«Nos pensées et celles de toute la communauté vont aux victimes de la fusillade d'aujourd'hui au Festival de l'ail», a tweeté la police. Un conseiller municipal, Dion Bracco, a affirmé qu'au moins trois personnes étaient mortes, selon plusieurs médias américains dont le New York Times. Un suspect a été placé en garde à vue, a-t-il dit, cité par le journal. «Ils ne savent pas s'il y en avait davantage, donc ils doivent traiter la situation comme active», a-t-il dit.

La police n'a pas immédiatement confirmé le nombre de victimes.

Les forces de l'ordre «sont sur le site de la fusillade à Gilroy, Californie. Les rapports indiquent que le tireur n'a pas encore été arrêté», avait tweeté le président américain Donald Trump lundi matin.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019