Vidéo : une impressionnante trombe marine à Amsterdam

Alors qu'une tornade a été observée en Meurthe-et-Moselle et au Luxembourg, le centre-ville d'Amsterdam a aussi été touché par une trombe marine, vendredi 9 août.

Les images sont impressionnantes et ont été partagées de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Aucun blessé n'a été signalé.

WOW!!! #Amsterdam, Netherlands this evening 9th August! Waterspout made landfall into the coast too reports suggest! Video via @MarieHemelrijk #severeweather #Tornado #extremeweather pic.twitter.com/x8kLZHOh7L

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 9, 2019