En Australie, les incendies ont tué 8.000 koalas

Catastrophe en Australie. Alors que les feux de brousse continuent de détruire la côte Est, près de 8.000 koalas ont perdu la vie, a indiqué Sussan Ley, la ministre de l'Environnement ce vendredi 27 décembre.

Le pays-continent est en proie à des immenses incendies depuis le mois de septembre. Considéré comme l'un des emblèmes de l'Australie, l'animal a suscité de nombreuses réactions d'inquiétude chez les Australiens. L'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, une région qui abrite entre 15.000 et 28.000 koalas, aurait perdu 30% des spécimens «car environ 30% de leur habitant a été détruit», selon la ministre de l'Environnement, interviewée par la radio publique ABC. «Nous en saurons plus quand les feux se seront calmés».

Les habitants suivent avec attention les dommages des feux, qui menacent cette espèce protégée et la biodiversité unique du pays. Les images spectaculaires de sauvetage d'espèces ont fait la Une des médias australiens. Le gouvernement fédéral a annoncé le déblocage de fonds d'urgence, d'un montant de 4 millions d'euros, afin de sauver les animaux et permettre leur réintroduction dans leur habitat naturel. Le koala était déjà menacé de disparition avant les incendies, à cause de la destruction de son habitat.

1.300 pompiers à l'oeuvre

Les fortes bourrasques et les épisodes caniculaires aggravent les incendies puissants, que tentent d'éteindre depuis des semaines les soldats de feu australiens. Des pompiers venus des Etats-Unis et du Canada se sont déplacés en renfort. «Au total, 1.300 pompiers sont toujours à pied d'oeuvre», comme l'a relaté le média SBS.

Depuis le début des incendies, dix personnes sont décédées et 800 maisons ont brûlé. Rien qu'autour de la région de Sydney, près de 100 feux de brousse détruisent actuellement les campagnes. Les chaînes de montagnes du parc national Blue Mountains, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont également en danger.

«Comme vous le savez, les conditions sont catastrophiques, ce qui signifie que n'importe quel feu actif peut rapidement devenir très dangereux», a prévenu la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, la semaine dernière. Les températures moyennes avaient atteint les 40,9 degrés celsius.

L'Australie connaît une sécheresse sans précédent, qui accable de plein fouet les agriculteurs, et les pénuries d'eau s'enchaînent dans certaines régions de l'Est. Certaines villes sont plongées dans des nuages de fumée toxique, à l'image de Sydney. Au total, ce sont au moins 3 millions d'hectares de terres australes qui ont brûlé, l'équivalent de la taille de la Belgique.