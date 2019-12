Ce qu'il faut retenir des voeux d'Emmanuel Macron

Le président de la Répubique Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux Français ce mardi 31 décembre à 20h, dans un contexte social particulièrement tendu. Voici ce qu'il faut retenir.

Emmanuel Macron a d'emblée tenu à mettre en lumière sa volonté de «transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste plus humain», évoquant très rapidement la réforme des retraites qui a plongé le pays dans un mouvement de grève sur fond de crise sociale profonde depuis près d'un mois. «J'ai conscience que les changements bousculent souvent», a déclaré le président de la République lors de son allocution très attendue par les Français.

La réforme des retraites

La réforme des retraites, qu'il décrit à plusieurs reprises comme «un projet de justice et de progrès social» sera «menée à son terme», a-t-il confirmé, soulignant qu'il entendait néanmoins «les peurs, les angoisses».

Enfin, le chef d'Etat a expliqué attendre de son gouvernement de «trouver la voie d'un compromis rapide», rappelant par la même occasion qu'il ne cèderait rien «au pessimisme et à l'immobilisme».

Emmanuel Macron a assuré mardi que la réforme contestée des retraites prendra «en compte les tâches difficiles» pour pouvoir «partir plus tôt», lors de ses voeux aux Français depuis l'Élysée.

«Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre a ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise», a déclaré le chef de l'État, qui avait prévenu début octobre qu'il «n'ador(ait) pas le mot de 'pénibilité'».

education, santé, écologie

Baisse de l'impôt sur le revenu, suppression de la taxe d'habitation... Emmanuel Macron a évoqué certaines des nombreuses mesures qui devraient voir le jour en 2020. Dans un contexte social difficile, le président a tenu à rassurer les Français, notamment les enseignants et les aide-soignants, évoquant son intention d'«investir davantage dans l'éducation et la santé»

Emmanuel Macron est également revenu sur son désir d'oeuvrer en faveur d'«un nouveau modèle écologique ». Le but : «Se déplacer, se loger, en dépensant moins et en émettant moins», a-t-il affirmé, prônant une réinvention d'une «qualité de vie à la française».

BREXIT

Le président Emmanuel Macron a promis mardi de maintenir entre la France et le Royaume-Uni une «relation solide» après le Brexit, en présentant ses voeux aux Français. Dans son allocution, M. Macron a appelé à la construction «d'une Europe souveraine sur le plan de la défense, de la sécurité, du climat, du numérique», jugeant qu'«une Europe fière de son modèle démocratique alliant liberté et solidarité sera tout à la fois notre bouclier et notre porte-voix».

«A cet égard, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est une épreuve. J'oeuvrerai pour maintenir entre nos deux pays une relation saine», a-t-il assuré.

«Renforcer l'unité française»

«Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts», a déploré le chef d'Etat, qui appelle à «renforcer l'unité française». Il a également affirmé qu'il prendrait «dans les prochaines semaines» de nouvelles décisions contre «les forces qui minent à l'unité nationale».

«Nous avons à l'égard de la France plus de devoirs que de droits», a-t-il rappelé.