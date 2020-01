Les glaciers de Nouvelle-Zélande brunissent à cause des incendies en Australie

Conséquence des terribles incendies qui ravagent l’Australie depuis des semaines, les glaciers de Nouvelle-Zélande brunissent.

Sur plusieurs images partagées sur Twitter, on constate que le glacier François-Joseph, situé dans l’île sud, arbore une couleur orange-caramel. Dans le ciel, une brume, elle aussi d’un aspect orangé, est également bien visible.

Des tonalités provoquées par l’arrivée ce mercredi des fumées des incendies en Australie, transportées par les vents.

Near Franz Josef glacier. The “caramelised” snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind

Les images sont d’autant plus inquiétantes que les conséquences pourraient être considérables. L’ancienne Première ministre Helen Clark a souligné sur Twitter que la retombée des particules des incendies australiens pourrait accélérer la fonte de ces glaciers.

How one country's tragedy has spillover effects: Australian bushfires have created haze in New Zealand with particular impact on the south of the South Island yesterday & now spreading more widely. Impact of ash on glaciers is likely to accelerate melting: https://t.co/U3JRYkqL0F https://t.co/50ExGMdXR6

— Helen Clark (@HelenClarkNZ) January 1, 2020