Une seule personne est morte sur les routes d'Oslo en 2019

En matière de sécurité routière, la ville d'Oslo, en Norvège, semble être le modèle à suivre. En 2019, aucun piéton, cycliste ou enfant n'a perdu la vie sur les routes de la capitale nordique. Sur l'année entière, un seul décès lié à un accident de la circulation a été enregistré.

Selon l'Aftenposten, un journal norvégien, l'unique victime est morte au mois de juin, lorsque sa voiture a percuté une clôture, dans le quartier de Skillebekk.

En 1975, les accidents de la route causaient encore 41 décès à Oslo. Depuis, le gouvernement norvégien a investi dans la sécurité routière et lancé le programme «Vision Zero», dont l'objectif est d'abaisser le nombre de morts sur les routes jusqu'à zéro.

Pour cela, plusieurs voies de la capitale norvégienne ont été fermées à la circulation automobile, notamment dans le centre-ville.

Ce dernier a également été repensé pour accueillir davantage de vélos, grâce à plusieurs kilomètres de pistes cyclables. Interrogé par l'Aftenposten, Christoffer Solstad Steen, du Conseil norvégien pour la sécurité routière, assure que «plus vous séparez les différents usagers de la route, plus le risque d'accident sérieux est réduit».

This makes me happy:





Road deaths in Oslo (pop. 673.000) in 2019:





Pedestrians: 0



Cyclists: 0



Children: 0





The graph shows the reduction of road deaths since 1975.





Article in Norwegian: https://t.co/9Dv2bLZlFT



#VisionZero pic.twitter.com/MCRFK1wPJ3

— Anders Hartmann (@andershartmann) January 1, 2020