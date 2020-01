Le créateur de la série «Ugly Betty», Silvio Horta, a été retrouvé mort à l'âge de 45 ans

Silvio Horta, le créateur de la série «Ugly Betty», a été retrouvé mort ce mardi 7 janvier, dans sa chambre d’hôtel à Miami, ont annoncé les médias américains.

Selon le site Variety, le producteur de 45 ans se serait suicidé, mais son entourage n’a communiqué aucune précision quant aux circonstances exactes du drame.

Diffusée aux États-Unis sur la chaîne ABC entre 2006 et 2010, «Ugly Betty», adaptation de la série colombienne «Yo soy Betty», raconte l’histoire de Betty Suare, campée par America Ferrera, une jeune femme au physique peu flatteur, qui a décroché un emploi dans un prestigieux magazine de mode, un monde régi par les apparences, au sein duquel ses qualités sont invisibles.

«J'étais épuisé (...), j'étais juste paralysé. Je ne voulais par sortir»

«Je suis sous le choc et j'ai le cœur brisé après l'annonce de cette nouvelle dévastatrice, la mort de Silvio Horta, le créateur de Ugly Betty. Son talent et sa créativité ont apporté à moi et à tant d'autres tant de joie et de lumière», a écrit l’actrice sur son compte Instagram.

«Je pense à sa famille et à ses proches qui doivent tellement souffrir, ainsi qu'à toute la famille Ugly Betty», a-t-elle conclu, en légende d’une photo où elle apparaît au côté de Silvio Horta après leur victoire aux Golden Globes 2007.

Lors de cette 64e cérémonie, la série avait récolté deux prix : celui de la «Meilleure comédie» et de la «meilleure actrice dans une comédie» pour America Ferrera. Elle a également remporté le prix de la «meilleure actrice dans une série comique» lors de la cérémonie des Emmys Awards en 2007. Après la série «Ugly Betty», le scénariste a réalisé le film «The curse of the fuentes women» en 2015, qui n'a pas connu un grand succès.

En 2008, Silvio Horta s'était confié sur son ressenti face à l'engouement du public pour la série en expliquant qu'il était «épuisé» en rentrant chez le lui le soir, et qu'il s'était coupé du monde, submergé par le travail.

«La première année où je me suis lancé dans Ugly Betty, tout le monde me demandait tout le temps 'Tu n'es pas heureux ? Tu dois être ravi. Tu as une série à succès. Tu dois vivre les meilleurs moments de ta vie'. Et non, je ne l'étais pas. C'était épuisant, avait-t-il raconté. J'étais épuisé quand je rentrais chez moi le vendredi soir, j'étais juste paralysé. Je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas avoir d'interactions sociales et j'avais tellement de travail. C'était ça, c'était ma vie».