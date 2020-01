Renoncement de Meghan et Harry : Elizabeth II «furieuse, déçue et blessée» par l'annonce

Actée en secret, la décision du prince Harry et de sa femme Meghan Markle de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale, a profondément surpris et déçu la reine Elizabeth II.

Vécue comme une trahison, cette annonce choc, dévoilée sur Instagram le 8 janvier, a provoqué une véritable onde de choc dans le clan de la famille royale.

Si cette annonce n’est pas forcément surprenante, puisque depuis plusieurs mois, le couple Sussex s’était fait remarquer pour prendre peu à peu ses distances avec la famille royale, il n'en reste pas moins qu'à Buckingham Palace, résidence officielle de la reine, la «déception» est grande, selon la BBC.

Un porte-parole du palais a pris la parole et a déclaré : «Les discussions avec le duc et la duchesse n'en sont qu'aux prémices. Nous comprenons leur désir d'avoir une approche différente mais il y a des situations compliquées qui vont prendre du temps à être solutionnées.» Une éventuelle référence à des questions financières, de sécurité ou encore administratives. Le prince Harry va-t-il conserver sa place dans l'ordre de succession au trône ?

A noter également que Meghan Markle n'est toujours pas citoyenne britannique...

Comme il fallait s'y attendre, la presse outre-Manche n'a pas été tendre avec les amoureux. Le Sun a parlé de Megxit, le Mirror s'est indigné qu'ils n'ont «même pas prévenu la reine» et le Daily Mail affirme que la reine, blessée, serait «furieuse de ce Megxit».

«Charles et William sont également stupéfaits et ne voient pas comment il est avantageux pour quiconque de mener ces négociations en public», a écrit Rebecca English, journaliste du Daily Mail, sur Twitter. Ils seraient même, selon The Sun «fous de rage».

Fuir la pression

Harry avait été particulièrement éprouvé par la mort de sa mère, Lady Di, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans au moment du drame. Près de 20 ans après la disparition de sa mère, il avait d'ailleurs avoué avoir frôlé la dépression et avoir mis des années à se remettre du traumatisme. La pression subie par son statut et sa relation tendue avec les médias britanniques semblent avoir motivé cette décision : les jeunes époux et parents aspirent à plus de tranquilité et veulent préserver leur fils Archie, qui n'a que 8 mois, de cet environnement nocif.

Ainsi, aux Etats-Unis, où vit Doria Ragland la maman de Meghan, et au Canada, où l'ancienne star de télé a habité quelques années, ils espèrent subir moins de pression.

«Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine. (...) Nous avons l'intention de partager notre temps entre la Grande Bretagne et l'Amérique du Nord, tout en continuant à honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos coutumes. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale, avec laquelle il est né, tout en fournissant à notre famille de se concentrer sur le prochain chapitre de notre vie, notamment en créant une nouvelle oeuvre de bienfaisance», ont écrit Meghan Markle et le prince Harry sur Instagram.