Le basketteur Trae Young fait annuler 1 million de dollars de dettes en frais de santé pour les habitants d'Atlanta

Le meneur des Hawks d'Atlanta, Trae Young, a versé 10 000 dollars à l'organisation à but non lucratif RIP Medical Debt, pour éponger les dettes en frais de santé des habitants pauvres de la ville.

«La ville d'Atlanta m'a accueilli à bras ouverts. Rendre à la communauté est très important pour moi. J'espère que les familles seront un peu soulagées de commencer la nouvelle année avec leurs factures payées», a déclaré le joueur de basket.

L'organisation RIP Medical Debt récupère des donations d'entreprises et de particuliers, pour racheter les dettes médicales de familles dans le besoin à moindre coût, et les effacer. En versant 10 000 euros avec sa Trae Young fondation, le joueur a débloqué les paliers minimums d'annulation de dettes de 570 personnes. Son geste a permis d'éponger au total plus d'1 million de dollars de dettes médicales.

Des enveloppes jaunes siglées des lettres RIP ont été envoyées à Atlanta, le 3 janvier, à destination des familles dans l'incapacité de régler leurs frais médicaux.

UN PROBLEME NATIONAL

Sur la chaîne de télévision locale, le joueur de basket a expliqué avoir grandi en voyant des membres de sa famille étranglés par les dettes. Selon le Centre national du droit à la consommation américain, les dettes médicales sont la principale cause de faillite aux Etats-Unis.

RIP Medical Debt a été en 2014, par deux anciens préleveurs de dette, Craig Antico et Jerry Ashton. Leur travail caritatif a déjà permis d'annuler plus d'1 milliard de dettes.