Un milliardaire japonais offre 8 millions d'euros à 1.000 personnes sur Twitter pour «une expérience sociale»

L'argent fait-il le bonheur ? La question a tant taraudé Yusaku Maezawa, un milliardaire japonais, qu'il a décidé d'en faire une expérimentation, en offrant 1 milliard de yens (8 millions d'euros) à 1.000 internautes, soit 8.200 euros par personne.

C'est sur sa chaîne Youtube officielle que Yusaku Maezawa a fait cette incroyable annonce, qu'il qualifie lui-même d'«expérience sociale». «Comment ce millions de yens affecterait votre vie ?», s'est interrogé le milliardaire et collectionneur d'art qui a notamment fait fortune grâce à son site de vente en ligne Zozotown, leader du secteur au Japon. Pour jouer, il a simplement suffi aux internautes de retweeter le message de l'homme d'affaires, ce que se sont empressés de faire pas moins de 4 millions d'internautes.

La poignée d' heureux élus -choisi par tirage au sort - n'aura ensuite qu'une seule tâche : dépenser leur argent «comme ils le souhaitent» et répondre à des questionnaires au fur et à mesure de leurs dépenses. Le milliardaire se chargera personnellement de contacter certains gagnants pour discuter de l'impact de cette somme sur leur vie quotidienne.

Are there any groups or people, not just in Japan but anywhere in the world, who would like to try a similar experiment within their communities/region? Who would like to try and change their society too?

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 10, 2020