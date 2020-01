Après 3 jours de stage à la NASA, un lycéen de 17 ans découvre une nouvelle planète

Son avenir est déjà tout tracé. Alors qu’il était en stage d’été à la NASA, au Centre spatial Goddard, dans le Maryland (États-Unis), un Américain de 17 ans passionné par l’astronomie a fait ses preuves dès son troisième jour en découvrant ni plus ni moins qu’une nouvelle planète sept fois plus grande que la Terre.

C’est en examinant les données retransmises par le satellite TESS que l’adolescent a fait cette importante trouvaille scientifique.

Lancé en 2018, ce satellite permet de repérer des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées hors de notre système solaire, cachées dans la lumière émise par leur étoile. A ce jour, 4.168 exoplanètes ont été découvertes. Lorsqu’une planète passe devant son étoile, cette dernière s'assombrit durant quelques instants.

«J'ai vu un signal»

Son rôle était donc de surveiller les variations de luminosité. Ce qu’il a fait minutieusement tout en se focalisant sur un phénomène suspect, qu’il a ensuite fait remonter à son tuteur, le chercheur Veselin Kostov. Après vérification, il a confirmé que Wolf Cukier venait tout bonnement de repérer une nouvelle planète.

«J'ai vu un signal provenant d'un système appelé TOI 1338, a expliqué l'adolescent dans un communiqué publié par l'agence spatiale américaine. Au début, je pensais que c'était une éclipse stellaire, mais le timing n'était pas le bon. C'était une planète».

Baptisée TOI 1338b, elle tourne autour de deux étoiles : l’une 10% plus massive que le Soleil et l’autre trois fois moins grande et moins lumineuse, précise le Washington Post.

A la rentrée de septembre, ce fan de Star Wars souhaite étudier l’astrophysique ou la physique à l'université. Nul doute qu’après une découverte pareille, il sera admis dans l'une des plus prestigieuses, comme celle de Stanford ou de Princeton.

La découverte de l'adolescent a été saluée cette semaine par la Société américaine d’astronomie, réunie à Hawaii.