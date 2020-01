7 milliards de dollars supplémentaires pour le mur de Donald Trump

Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ou comment résumer la politique de Donald Trump pour financer la construction de son mur le long de la frontière avec le Mexique.

Le président américain s'apprête à piocher dans le budget du ministère de la Défense pour financer la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique. 7,2 milliards de dollars devraient être détournés du budget du Pentagone, selon le Washington Post.

Et même si le budget de ce ministère est XXL (environ 700 milliards de dollars), cette redirection ne sera pas sans conséquences : à cause de la diminution de ses fonds, le Pentagone a suspendu ou retardé des dizaines de projets, la construction d'une usine de traitement des déchets et la réparation de routes notamment.

18 MILLIARDS DISPONIBLES POUR LA CONSTRUCTION DU MUR

Les desseins financiers du président américain obéissent à une logique électoraliste. Le Congrès l'avait autorisé à dépenser seulement 1,4 milliard de dollars pour l'érection du mur.

Or, l'élection présidentielle américaine approche (elle aura lieu le 3 novembre prochain) et l'heure des compte aussi. En 2016, celui qui n'était alors que candidat à la Maison blanche avait fait campagne sur la promesse de construire un mur le long de la frontière mexicaine afin, selon lui, d'endiguer l'immigration clandestine.

Mais aujourd'hui, après trois années aux manettes de l'Etat, Donald Trump et son administration n'ont fait construire à peine plus de 100 miles (160 kilomètres) de ce fameux mur. Et le président américain s'était engagé a en avoir construit 450 (724 kilomètres) avant la fin de l'année 2020. Or avec les 7,2 milliards de dollars débloqués, l'administration a de quoi construire 880 miles (1410 kilomètres) de mur d'ici 2022 selon le New York Times. De quoi rassurer son électorat républicain.

Des recours juridiques ont déjà tenté de faire interdire la redirection de ses fonds, sans succès pour l'instant. En comptant les 7,2 milliards de dollars de cette année, la totalité des fonds alloués pour la construction de cette barrière atteindra 18 milliards de dollars.