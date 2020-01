Vidéo : Donald Trump insulte le général Qassem Soleimani de «fils de p...»

Lors d'un meeting hier à Milwaukee, Donald Trump est revenu sur l'attaque qui a causé la mort du général Qassem Soleimani.

«Il y a de nombreuses personnes qui n'ont plus de jambes ni même de bras en ce moment et c'est à cause de ce fils de pute», a déclaré tout de go le président américain.

Un discours virulent pour une levée de rideau de la campagne présidentielle américaine qui prendra fin le 3 novembre 2020. Une façon bien à lui de lancer cette campagne.