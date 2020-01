Ekaterini Sakellaropoulou élue présidente, une première pour une femme

La magistrate Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, a été élue mercredi, à une vaste majorité, présidente de la Grèce. Elle devient la première femme de l'histoire du pays à accéder à ce poste.

Cheveux bruns coupés au carré et petites lunettes rondes, l'actuelle présidente du conseil d'Etat, défenseure de l'environnement, a été élue dès le premier tour du scrutin, sur proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, par 261 députés sur les 300 que compte le Parlement.

Cette juge expérimentée succèdera au président conservateur sortant Prokopis Pavlopoulos, dont le mandat expire le 13 mars.

Elle a été élue pour un mandat de cinq ans renouvelable par les députés du parti conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie, de Syriza, le parti de l'opposition de gauche de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et du parti de centre-gauche Kinal.

A peine son nom a-t-il surgi le 15 janvier, lors d'une allocution télévisée solennelle de Kyriakos Mitsotakis, que la candidate a d'emblée fait consensus dans une société pourtant singulièrement patriarcale, en queue du peloton européen en matière de parité, et où une femme sur cinq est au chômage.

«La Grèce avance vers une nouvelle ère d'égalité», s'est réjouie dans un tweet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en la félicitant pour son élection «à une très large majorité».

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou - the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.



is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2020