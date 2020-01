Coronavirus chinois : une carte en temps réel pour suivre l'évolution de l'épidémie

Alors que le mystérieux coronavirus chinois semble se propager de plus en plus, une carte permet de suivre l’évolution de l’épidémie en temps réel.

La carte, disponible ICI, a été mise au point par des chercheurs de l’université américaine Johns-Hopkins. Elle répertorie tous les cas confirmés dans le monde, ainsi que ceux suspectés. Elle est mise à jour en temps réel.

«Nous pensons qu’ils est important que le public comprenne la situation à mesure qu’elle se déroule», explique à la télévision américaine Lauren Gardner, qui dirige l’équipe en charge de cette carte.

Premiers cas en France

Comme on peut le voir, le coronavirus est, pour le moment, surtout concentré en Chine, particulièrement dans la région de Wuhan où il est apparu. Plusieurs autres cas sont également répertoriés dans les pays limitrophes. Les Etats-Unis, l'Australie sont également touchés, tout comme la France France, qui a confirmé trois cas avérés, les premiers en Europe.

Ce samedi 25 janvier, le bilan officiel en Chine fait état de 41 morts et plus de 1.300 confirmés. Pour lutter contre l’épidémie, la Chine a mis en quarantaine de nombreuses municipalités. Plus 56 millions de personnes sont ainsi confinées. Tous les trains, avions, autocars et bateaux au départ ou à destination de Wuhan sont également bloqués.