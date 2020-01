Un papa fabrique une manette de jeux vidéo spéciale pour sa fille handicapée

Rory Steels, un père de famille bricoleur originaire de l'île de Jersey, a confectionné une manette de jeux vidéo adaptée à Ava, sa fille souffrant d'une maladie génétique.

Atteinte de paraplégie spastique, la fillette âgée de 9 ans était incapable de jouer à la Nintendo Switch, et notamment au jeu Zelda, comme ses camarades d'école. Spécialisé dans la technologie, le papa a donc récupéré une manette conçue par Microsoft, une sorte de plateau avec des boutons plus gros et plus espacés, ainsi que des pièces sur eBay pour un montant total de 130 euros environ. En un week-end, il l'a reconfigurée et adaptée afin que sa fille puisse jouer à la console.

Finished! Ava gives my homemade #accessibility controller V1.0 the thumbs up. She can play @Nintendo #BreathoftheWild on her #switch like her friends now. All thanks to @Microsoft #adaptiveController #XAC @brycej @ArranDyslexia @shanselman pic.twitter.com/dOhGnUFZa0

— Rory Steel (@JerseyITGuy) January 19, 2020