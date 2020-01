Incendies en Australie : une espèce de limace rose unique au monde a survécu

Facilement reconnaissable grâce à sa couleur, une espèce de limace rose a résisté au passage des incendies en Australie dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud.

C'est le journal anglais The Guardian qui rapporte que soixante individus de cette espèce auraient été repérés dans le parc national du mont Kaputar.

La région, qui abrite au moins 20 espèces d'escargots et de limaces uniques au monde, a été ravagée par les feux pendant six semaines récemment, détruisant 18.000 hectares de terres.

Frank Köhler, spécialiste des mollusques, estime que ces limaces auraient réussi à survivre aux incendies car elles se sont «retirées dans des crevasses rocheuses» sous la chaleur. Néanmoins, 90% de la population totale aurait été tuée car cette espèce hiberne également dans l'écorce et les arbres.

Meet Triboniophorus aff. graeffei, a giant fluorescent pink slug that only lives on an extinct volcano in New South Wales, Australia



(Photo: Michael Murphy) pic.twitter.com/u5H9lohGBS — 41 Strange (@41Strange) January 21, 2020

Même si une grande partie des sources de nourriture de la limace (champignons, mousse et moisissure) a disparu à cause du feu, la population devrait rapidement se rétablir, en cinq ans environ selon le spécialiste.

C'est plus rapide que pour les autres escargots du parc - 20 ans sont nécessaires - car «leur durée de vie est plus longue et ils produisent moins de descendants». Ces animaux sont très importants pour l'écosystème australien car ils sont source de nourriture pour de nombreux mammifères et oiseaux.