Nouvelle-Zélande : un couple se filme donnant de la vodka à boire à leur bébé

Des images choquantes. Une vidéo montrant une femme donner de la vodka à boire à un bébé a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end en Nouvelle-Zélande.

Sur la séquence, on peut voir la femme forcer l’enfant allongé sur un oreiller à boire un Long White, de la vodka mélangée avec de l'eau pétillante, tandis que le père de l’enfant regarde sans rien faire.

La vidéo, qui a depuis été supprimée, aurait été filmée après le festival de musique One Love, à Tauranga, sur l'île du Nord, la femme portant le bracelet de l’évènement. En légende, le couple avait ajouté les emojis «étonné» et «mort de rire», précise le Daily Mail.

«On faisait juste ça pour rigoler»

Après la publication de la séquence sur les réseaux sociaux, l’homme a expliqué au New Zealand Herald qu’il s’agissait d’une simple mise en scène. «Je serais vraiment un idiot de faire boire de l’alcool à mon bébé. Je suis un père et mes enfants sont tout pour moi», a-t-il déclaré, avant de préciser : «On faisait juste ça pour rigoler».

Mais les images n’ont vraisemblablement pas fait rire les internautes. Après la publication de la vidéo, l’homme a fait l’objet de nombreuses critiques et de menaces. «Je me fais menacer sur Facebook à cause de cette vidéo», a-t-il déploré.

S’il est impossible d’affirmer si l’enfant a ingurgité ou pas de l’alcool, Oranga Tamariki, le Ministère des enfants, a indiqué qu’il prenait cet incident très au sérieux.

«Nous sommes au courant que la vidéo circule et nous travaillerons avec la police si nécessaire. Il est impossible de dire si un acte criminel a été commis, si de l’alcool a effectivement été donné au bébé», a déclaré la porte-parole.

Après cette polémique, une autre photo mettant en cause une nouvelle fois le père a refait surface. Sur le cliché, on peut le voir approcher une bière de la bouche d’un nourrisson. «Son premier Noël et sa première bière», avait-il écrit en légende.