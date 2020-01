Les larmes d'un sumotori émeuvent le Japon

Son histoire est digne d'un film. Tokushoryu, un sumotori classé dans les rangs les plus bas de sa catégorie, a remporté le 26 janvier le premier grand tournoi de l'année au Japon. Après cet exploit, l'homme a fondu en larmes devant les caméras, au point d'émouvoir le pays.

Et pour cause, c'est la première fois en près de 20 ans qu'un sumotori aussi mal classé arrive à remporter une compétition de cette envergure. Lorsque les journalistes lui ont par la suite demandé ce qui lui avait permis de se dépasser à ce point, il a répondu que c'était la mort de son coach universitaire, intervenue en plein milieu du tournoi. En tout, il aura remporté 14 de ses 15 matchs en deux semaines, comme le rapporte le Guardian.

Autre chiffre qui rajoute à l'exploit monumental de Tokushoryu, cela faisait 98 ans qu'un lutteur originaire de Nara, près d'Osaka, n'avait pas soulevé ce trophée. Autant de détails qui ont entrainé l'émotion du sumotori au moment de sa victoire inspirante. Il est en effet très rare de voir des larmes dans ce milieu très conservateur qu'est le sumo.

«Je regarde du sumo depuis bien trop longtemps, et c'est l'un des moments les plus émouvants de ma vie», raconte un compte Twitter spécialisé dans le sumo. «L'une des plus belles histoires d'outsider de l'Histoire du sport», déclare un autre internaute.

L'image a fait le tour des télévisions et des réseaux sociaux au Japon, ou le sport est toujours très populaire. Interviewé au lendemain de sa victoire, Tokushoryu assurait toujours qu'il avait «l'impression de marcher sur des nuages». Un sentiment qui devrait le poursuivre encore quelque temps.