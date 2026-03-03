Football : les joueuses iraniennes refusent de chanter l’hymne national avant un match de Coupe d’Asie

Les joueuses de l’équipe féminine d’Iran ont refusé, lundi, de chanter l’hymne national de leur pays avant un match de la Coupe d’Asie contre la Corée du Sud.

Elles ont préféré garder le silence. L’équipe féminine d’Iran a fait son entrée en lice, lundi, à la Coupe d’Asie organisée en Australie. Et avant la rencontre face à la Corée du Sud, les joueuses iraniennes ont refusé de chanter l’hymne national de leur pays, ciblé par une offensive militaire menée par les Etats-Unis et Israël. Elles sont restées droites, sans prononcer la moindre parole. La sélectionneuse Marziyeh Jafari a elle été filmée avec le sourire aux lèvres.

A defying silence



The Iranian women’s football national team REFUSED to sing the anthem of the Islamic regime.



Side note: By the time their next game comes up, they probably don’t even have to wear those hijabs anymore. pic.twitter.com/YrqJaYpnln — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 2, 2026

Lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match, elle n’avait d’ailleurs pas voulu commenter la situation dans son pays. «Nous ne devrions pas du tout parler de ces questions maintenant», avait-elle déclaré préférant se concentrer sur la compétition. «En ce moment, l’équipe participe à une compétition très importante qui confère de grands droits aux femmes», avait-elle ajouté.

Et alors que l’équipe iranienne s’est lourdement inclinée (0-3), un groupe de supporters iranien a été aperçu dans les tribunes Gold Coast Stadium de Carrara, brandissant notamment le drapeau d’avant la révolution islamique orné du lion et du soleil dorés.

Le prochain match de l’Iran est prévu, jeudi, contre l’Australie. Et l’attitude des joueuses sera une nouvelle fois scrutée de près.