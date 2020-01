Vidéo : qui osera retirer le pneu autour du cou d'un crocodile géant ?

Les autorités indonésiennes ont une mission réservée aux plus courageux, voire aux inconscients. Une récompense sera offerte à quiconque pourra retirer le pneu de moto coincé autour du cou d'un crocodile marin gigantesque, sans perdre la vie dans le processus.

Le reptile mesure quatre mètres de long et son téméraire sauveur n'a, pour l'instant, pas davantage de précisions sur la somme en liquide qui lui sera versée après l'exploit.

Les autorités de Palu, la capitale de la province du Sulawesi central, ont essayé - en vain - de trouver un moyen de dégager la bête depuis plusieurs années. Selon les informations de CNN, elle a été repérée pour la première fois en 2016, tandis qu'elle arpentait le cours de la rivière de Palu.

Après la diffusion d'une vidéo montrant l'animal qui peine à respirer, certains ont alerté les autorités, s'inquiétant de voir le pneu étrangler lentement l'animal.

Rescuers are racing against time as they try to remove a tire wrapped around this crocodile's neck pic.twitter.com/AWhoVhH57U

— National Geographic (@NatGeo) January 26, 2018