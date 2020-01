Vidéo : un pan du mur de Donald Trump entre les Etats-Unis et le Mexique s'effondre à cause du vent

Normalement impénétrable... Sur une vidéo partagée par CNN et le Guardian, une partie du mur entre les Etats-Unis et le Mexique, voulu par le président Donald Trump, s'est effondré sur des arbres entre la ville de Calexico (Californie) et Mexicali.

Haut de neuf mètres, ces panneaux en acier venaient d'être installés lorsqu'une bourrasque de vent de 48 km/h est venue les coucher.

«Heureusement, les autorités mexicaines ont répondu rapidement et ont pu détourner le trafic des rues alentour», a indiqué le garde-frontière au Los Angeles Times. L'accident n'a pas fait de blessé.

Ironie du sort. La veille, le président des Etats-Unis se vantait une nouvelle fois de la solidité de son mur, grande promesse électorale. «Nous sommes en train de construire ce beau mur... cette frontière puissante est érigée à une vitesse record», a-t-il déclaré lors d'un meeting politique dans le New Jersey.

Après cet incident, ses opposants politiques n'ont pas tardé à se moquer de ce mur, le plus cher du monde. A savoir : 3,6 milliards de dollars.

