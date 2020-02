Ce 2 février 2020 est une rare date palindrome

Ce 2 février 2020 est un jour un peu spécial. C'est une date palindrome : il est possible de la lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais pas n'importe laquelle : il s'agit d'une date palindrome internationale, c'est-à-dire qu'elle en reste une qu'importe le format utilisé, ce qui est très rare.

En effet, que l'on écrive la date en mode «jour/mois/année» (comme on le fait en France), «mois/jour/année» (comme aux Etats-Unis) ou «année/mois/jour», ce 2 février 2020 reste un palindrome, lorsque l'on prend les huit chiffres qui composent cette date (02/02/2020, 02/02/2020, 2020/02/02).

Un type de palindrome extrêmement rare selon Aziz Inan, professeur de génie électrique à l'Université de Portland, aux Etats-Unis, et fondateur d'un site web listant tous les palindromes du 19e au 23e siècle. Selon ses calculs, le dernier palindrome de ce type, qu'il appelle «universel», s'est produit il y a plus de 900 ans, le 11 novembre 1111 (11/11/1111).

Et ce 2 février 2020 est le seul palindrome du siècle en cours. En effet, le prochain se produira dans 101 ans, le 12 décembre 2121 (12/12/2121). Puis, pour le suivant, il faudra se montrer encore plus patient, puisqu'il aura lieu le 3 mars 3030 (03/03/3030).

February’s first Sunday this year is extra special!





02-02-2020 is a rare, eight-digit palindrome date because it reads the same backwards in ALL date formats: MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY, and YYYY-MM-DD. It is the only one of its kind this century. pic.twitter.com/GzK1mvYP2q

— Rappler (@rapplerdotcom) February 2, 2020