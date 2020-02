Il retrouve la vue après s'être fait percuter par une voiture

Aveugle depuis près de vingt ans, un Polonais aurait retrouvé la vue après avoir été heurté par une voiture sur un passage clouté.

Sa vision serait revenue correctement deux semaines seulement après son accident de la route.

Originaire de la ville de Gorzow Wielkopolski, Janusz Goraj avait perdu la vue suite à une réaction allergique qui avait endommagé la rétine de son oeil droit. A gauche, sa vision se limitait à la perception des formes et de la lumière.

Dans une interview au quotidien Polsat News, l'homme a raconté ce miracle, un an après les faits puisque l'accident a eu lieu en 2018. «Je suis tombé sur le capot de la voiture, je me suis cogné la tête, puis j'ai glissé et je suis tombé sur la route», a-t-il confié.

Transporté à l'hôpital pour être opéré de la hanche suite à l'accident, Janusz Goraj a remarqué une amélioration de sa vue, jusqu'à ne plus avoir besoin de ses lunettes.

Les médecins n'ont pas pu expliquer cette guérison inattendue, car l'homme a refusé de participer à d'autres examens médicaux. Cependant, ils suggèrent que ce miracle serait peut-être dû aux fortes doses d'anticoagulants qu'il a reçu à la suite de son opération de la hanche. Un mélange médicamenteux qui aurait ainsi aidé Janusz Goraj à retrouver la vue.